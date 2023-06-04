Буффон не смог сдержать слёз после поражения от «Кальяри»
Поделиться
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон расплакался после поражения в серии плей-офф за повышение в итальянской лиге с «Кальяри».
«Парма» проиграла «Кальяри» в борьбе за выход в финал плей-офф за повышение в итальянской лиге. Первый матч команд завершился со счётом 3:2 в пользу «Кальяри», во втором матче игрокам так и не удалось забить, итоговый счёт двух встреч остался неизменным.
Джанлуиджи Буффон, вратарь «Пармы», был сильно расстроен поражением и не смог сдержать слёз от досады.
Буффон начал свою клубную карьеру в «Парме» в 1995 году, после четырёх лет пребывания в молодёжном составе команды. В 2001 году он начал выступать за «Ювентус», и лишь через 20 лет, в 2021-м, снова стал защищать ворота «Пармы».
Комментарии
- 4 июня 2023
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:18
-
11:10
-
10:56
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
09:55
Партнерский контент