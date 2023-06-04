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Буффон не смог сдержать слёз после поражения от «Кальяри»

Буффон не смог сдержать слёз после поражения от «Кальяри»
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Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон расплакался после поражения в серии плей-офф за повышение в итальянской лиге с «Кальяри».

«Парма» проиграла «Кальяри» в борьбе за выход в финал плей-офф за повышение в итальянской лиге. Первый матч команд завершился со счётом 3:2 в пользу «Кальяри», во втором матче игрокам так и не удалось забить, итоговый счёт двух встреч остался неизменным.

Джанлуиджи Буффон, вратарь «Пармы», был сильно расстроен поражением и не смог сдержать слёз от досады.

Буффон начал свою клубную карьеру в «Парме» в 1995 году, после четырёх лет пребывания в молодёжном составе команды. В 2001 году он начал выступать за «Ювентус», и лишь через 20 лет, в 2021-м, снова стал защищать ворота «Пармы».

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