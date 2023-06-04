Мартынович высказал мнение о потенциальном усилении состава «Рубина» перед РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Александр Мартынович высказался по поводу потенциального усиления команды перед сезоном в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно. А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве», — приводят слова Мартыновича «Известия».

«Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги в сезоне-2022/2023. Команда набрала 69 очков после 34 матчей. Следующий сезон «Рубин» проведёт в высшем дивизионе чемпионата России. Со второго места в РПЛ вышла калининградская «Балтика» (67).