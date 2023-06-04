Защитник «Локо» Лукас Фассон прокомментировал возвращение на поле после тяжёлой травмы

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал возвращение на поле в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1). Из-за травмы футболист не играл с июля 2022 года.

«Очень рад сегодняшней победе. И невероятно рад тому, что наконец я вернулся в строй. За то время, что был травмирован, я очень сильно повзрослел — и как футболист, и как человек. Очень долго ждал этого дня. Большое спасибо медицинскому штабу, врачам и физиотерапевтам за работу, которую они проделали для того, чтобы я вернулся на поле.

Знал ли, что матч с «Торпедо» — историческое дерби для «Локомотива»? Да, знал. Всю неделю готовились к этой игре. Тренер очень много нам говорил о важности матча — как на тренировках, так и на теоретических занятиях. Подготовка была очень серьёзная», — приводит слова Фассона официальный сайт «Локомотива».