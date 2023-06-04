Тренер «Краснодара» Ивич: ничья с «Ахматом» — закономерный исход
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).
«Последний матч чемпионата. Результат говорит сам за себя, и я думаю, это закономерный исход. Не могу сказать, кто был лучше — мы или они. Это была игра двух команд, которые претендовали на одно и то же место. Мы получили преимущество, потом его упустили, ну а в итоге можем быть удовлетворены ничьей, поскольку отыгрались на последних минутах», — приводит слова Ивича официальный YouTube-канал клуба.
«Краснодар» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Ахмат» занял пятое место с 50 баллами.
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