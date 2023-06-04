«Мы насильно никого не держим». Семак ответил на вопрос, кто покинет «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто покинет команду в летнее межсезонье.

«Можно ли назвать фамилии игроков, которые покинут «Зенит»? Контракт закончился только у Далера Кузяева. Остальные игроки все на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, конечно, мы их будем рассматривать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. Санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.