«Мы насильно никого не держим». Семак ответил на вопрос, кто покинет «Зенит»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто покинет команду в летнее межсезонье.
«Можно ли назвать фамилии игроков, которые покинут «Зенит»? Контракт закончился только у Далера Кузяева. Остальные игроки все на контрактах. Мы насильно никого не держим. Если будут интересные предложения для любого из игроков и эти предложения будут устраивать клуб, конечно, мы их будем рассматривать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. Санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:26
Партнерский контент