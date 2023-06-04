«Мне надоело это говорить». Рой Кин раскритиковал де Хеа после финала Кубка Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал вратаря манкунианцев Давида де Хеа после поражения в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

«Им нужен новый вратарь и нападающий мирового уровня, надоело это говорить! Де Хеа недостаточно хорош, он не сможет вернуть «Юнайтед» трофеи», — приводит слова Кина Manchester Evening News со ссылкой на ITV Sport.

В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 58 матчах манкунианцев во всех турнирах, пропустив 61 гол и 25 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в конце сезона, но главный тренер Эрик тен Хаг сказал, что игрок останется.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне «горожане» оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии.