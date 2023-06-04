«Мне надоело это говорить». Рой Кин раскритиковал де Хеа после финала Кубка Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал вратаря манкунианцев Давида де Хеа после поражения в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:2).
«Им нужен новый вратарь и нападающий мирового уровня, надоело это говорить! Де Хеа недостаточно хорош, он не сможет вернуть «Юнайтед» трофеи», — приводит слова Кина Manchester Evening News со ссылкой на ITV Sport.
В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 58 матчах манкунианцев во всех турнирах, пропустив 61 гол и 25 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт истекает в конце сезона, но главный тренер Эрик тен Хаг сказал, что игрок останется.
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии в седьмой раз в истории. В этом сезоне «горожане» оформили золотой дубль, выиграв также и чемпионат Англии.
- 4 июня 2023
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:26