«Было очень тяжело». Игрок «Локомотива» Фассон — о восстановлении после травмы

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о восстановлении после травмы, полученной в июле 2022 года. Футболист вернулся на поле в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1) 3 июня.
«Насколько морально было тяжело так долго не играть? Было очень тяжело, когда получил травму. Плохих мыслей в голове было очень много. В такие моменты нужно всегда думать о хорошем. И очень важна поддержка семьи. Надо стараться сделать всё, чтобы как можно быстрее вернуться в строй.
Полностью ли восстановился? Да, сейчас очень хорошо себя чувствую. Я полностью восстановился. Впереди предстоит много работы. В отпуске тоже буду индивидуально заниматься. Потом надо качественно пройти сборы, чтобы начать новый сезон в строю. Дай бог, если всё сложится, смогу закрепиться в составе и помочь команде», — приводит слова Фассона официальный сайт «Локомотива».
- 4 июня 2023
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