Защитник «Рубина» Александр Мартынович сравнил уровень Первой лиги и РПЛ

Защитник «Рубина» Александр Мартынович сравнил уровень Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги.
«Впервые за долгие годы играл в Первой лиге? Насколько это другой турнир по сравнению с РПЛ? Да, я в прошлый раз там играл ещё в 2010 году за «Краснодар». Примерно понимал, что это за турнир. Хотя тогда и сейчас — два разных соревнования. Но не скажу, что сейчас там сильно всё уступает РПЛ. Есть несколько достойных команд. И я думаю, в тех стыках, которые сейчас будут играться, отнюдь ничего не предопределено. Заранее отдавать победу командам РПЛ в переходных матчах не стоит. Не отдам на данный момент предпочтение ни одной из них.
Тяжело ли в 35 лет в Первой лиге переносить перелёты в Сибирь и на Дальний Восток? В последние полгода в «Краснодаре» было сложнее, когда мы добирались до города и из него на поездах из-за того, что аэропорты закрыты. А здесь, в Казани, руководство сделало всё, чтобы нам было максимально комфортно при перелётах», — приводят слова Мартыновича «Известия».
- 4 июня 2023
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