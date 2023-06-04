«Аль-Иттихад» достиг соглашения с Бензема — Al Ekharabiya

Нападающий Карим Бензема станет игроком «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает местный телеканал Al Ekharabiya.

Президент клуба Анмар Аль-Хайли и его заместитель Ахмед Кааки встретились с французским игроком. Будет подписано соглашение сроком на два года. Ранее сообщалось, что Бензема поступило предложение из Саудовской Аравии с зарплатой € 200 млн за сезон.

«Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии.

Мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема. Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.