Червиченко: «Спартаку» необходимо отправить бронзовые медали Карасёву, Кукуяну и Левникову

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об итогах сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для красно-белых и ЦСКА. Армейцы завоевали серебряные медали, «Спартак» финишировал третьим. Червиченко отметил влияние судейства на итоги чемпионата.

«ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет! Посмотрите таблицу судейских ошибок. Больше всех раз ошиблись в пользу «Спартака», хотя они больше всех и ныли. Ещё нужно посмотреть, как весной эти мерзавцы в чёрном убивали «Ростов». Матч за матчем судьи прибивали ростовчан и помогали красно-белым. Думаю, «Спартаку» необходимо отправить несколько бронзовых медалей Карасёву, Кукуяну и Левникову. Матч с ЦСКА был показательным. Там видно, кто и кому помогает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.