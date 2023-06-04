Начо Фернандес может перебраться в «Интер»
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«Интер» предложил контракт игроку «Реала» испанскому защитнику Начо Фернандесу.
Миланский клуб рассчитывает подписать договор на три года, обещает футболисту место в стартовом составе и повышение зарплаты, сообщает El Larguero.
За сезон-2022/2023 в Ла Лиге Начо Фернандес поучаствовал в 26 матчах за мадридский «Реал». Он является воспитанником клуба.
«Интер» же, вероятнее всего, скоро попрощается с одним из своих главных игроков на позиции центрального защитника – Миланом Шкриньяром, который может перейти в «ПСЖ». Поэтому клуб ищет ему достойную замену.
«Интеру» скоро предстоит матч финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Именно эта английская команда обыграла «Реал» в полуфинальном состязании.
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