Евгений Бушманов: клуб уровня «Спартака» может назвать сезон успешным, если есть трофеи
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Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал выступление московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Спартак» заслуженно занял третье место. Но клуб уровня «Спартака» может назвать сезон успешным, если есть трофеи. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России, но заняла десятое место в чемпионате. И в этом сезоне в РПЛ «Спартак» сделал достаточно большой шаг вперёд. Но при этом понятно, что команда Абаскаля могла выступить лучше — «Спартак» рано вылетел из Кубка и неудачно провёл концовку чемпионата», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Спартак» набрал 54 очка в 30 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. В заключительном матче красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:1).
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