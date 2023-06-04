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Самарский таксист получил подарок от игрока «Крыльев Советов» Зуева

Самарский таксист получил подарок от игрока «Крыльев Советов» Зуева
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев подарил таксисту футболку с автографом, сообщает «Матч Премьер».

Ранее игрок ехал в такси, и водитель, болеющий за «Крылья Советов», узнал Зуева. Они договорились, что, если команда останется в РПЛ, Александр подарит ему футболку. Игрок выполнил обещание, сделав также совместное фото.

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счётом 1:0 в заключительном матче Российской Премьер-Лиги. Единственным голом во втором тайме отметился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре на 55-й минуте. Спустя 10 минут «Спартак» получил право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не сумел сравнять счёт. «Крылья Советов» завершили сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.

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