Самарский таксист получил подарок от игрока «Крыльев Советов» Зуева
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев подарил таксисту футболку с автографом, сообщает «Матч Премьер».
Ранее игрок ехал в такси, и водитель, болеющий за «Крылья Советов», узнал Зуева. Они договорились, что, если команда останется в РПЛ, Александр подарит ему футболку. Игрок выполнил обещание, сделав также совместное фото.
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счётом 1:0 в заключительном матче Российской Премьер-Лиги. Единственным голом во втором тайме отметился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре на 55-й минуте. Спустя 10 минут «Спартак» получил право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не сумел сравнять счёт. «Крылья Советов» завершили сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.
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