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Хаким Зиеш посетит матч Медиалиги

Хаким Зиеш посетит матч Медиалиги
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш посетит матч медиафутбольной команды «Бей Беги». Об этом сообщается в телеграм-канале московского «Спартака».

На «Открытие Банк Арене» Зиеш будет вместе с нападающим «Спартака» Квинси Промесом наблюдать за матчем, в котором встретятся «Бей Беги» и «Народная Команда».

Руководителями команды «Бей Беги» являются Александр Соболев и Георгий Джикия. Ранее сообщалось, что за команду могут сыграть такие футболисты красно-белых, как Промес, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Павел Мелёшин и Руслан Литвинов. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг эту информацию.

В предыдущем матче, который проходил в мае, «Бей Беги» уступила другой медийной команде, «Титану», со счётом 4:6.

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