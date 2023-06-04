«ПСЖ» серьёзно нацелен на Энрике

«ПСЖ» видит назначение Луиса Энрике в качестве главного тренера одной из самых приоритетных задач для клуба.

Руководство тренера Кристофера Галтье не принесло успехов на международной арене: «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии». Тем не менее клуб оформил чемпионство в Лиге 1.

Скорее всего, Галтье покинет текущую должность, если верить многочисленным слухам западных СМИ.

Владельцы клуба считают Луиса Энрике идеальным кандидатом на пост нового тренера «ПСЖ», с испанцем уже ведутся переговоры.

Помимо Энрике, парижане также рассматривают возможность подписания контракта с Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Роме». Ещё одним вариантом для «ПСЖ» является Тьяго Мотта, ныне тренирующий «Болонью».