«ПСЖ» серьёзно нацелен на Энрике
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«ПСЖ» видит назначение Луиса Энрике в качестве главного тренера одной из самых приоритетных задач для клуба.
Руководство тренера Кристофера Галтье не принесло успехов на международной арене: «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии». Тем не менее клуб оформил чемпионство в Лиге 1.
Скорее всего, Галтье покинет текущую должность, если верить многочисленным слухам западных СМИ.
Владельцы клуба считают Луиса Энрике идеальным кандидатом на пост нового тренера «ПСЖ», с испанцем уже ведутся переговоры.
Помимо Энрике, парижане также рассматривают возможность подписания контракта с Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Роме». Ещё одним вариантом для «ПСЖ» является Тьяго Мотта, ныне тренирующий «Болонью».
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