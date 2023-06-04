Женский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 8:0

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Металлург» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой. «Зенит» одержал победу со счётом 8:0.

На третьей минуте матча счёт открыла нападающая гостей Ана Диаш. Через шесть минут Лина Якупова удвоила преимущество «Зенита». На 26-й минуте Диаш оформила дубль. До завершения первой половины отличилась Габриэла Гживиньска, а также Диаш забила свой третий мяч. В начале второго тайма забитым мячом отметилась Вероника Куропаткина. На 83-й минуте отличилась Надежда Ильиных. Окончательный счёт в матче установила Зарина Шарифова на 89-й минуте — 8:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 34 очка за 12 матчей. «Крылья Советов» находятся на последней, 12-й строчке, заработав два очка.