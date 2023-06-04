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Женский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 8:0

Женский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 8:0
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Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Металлург» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой. «Зенит» одержал победу со счётом 8:0.

На третьей минуте матча счёт открыла нападающая гостей Ана Диаш. Через шесть минут Лина Якупова удвоила преимущество «Зенита». На 26-й минуте Диаш оформила дубль. До завершения первой половины отличилась Габриэла Гживиньска, а также Диаш забила свой третий мяч. В начале второго тайма забитым мячом отметилась Вероника Куропаткина. На 83-й минуте отличилась Надежда Ильиных. Окончательный счёт в матче установила Зарина Шарифова на 89-й минуте — 8:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 34 очка за 12 матчей. «Крылья Советов» находятся на последней, 12-й строчке, заработав два очка.

Россия - Суперлига (ж). 12-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 8
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Диаш – 3'   0:2 Якупова – 9'   0:3 Диаш – 26'   0:4 Гживиньска – 32'   0:5 Диаш – 43'   0:6 Куропаткина – 47'   0:7 Ильиных – 83'   0:8 Шарифова – 89'
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