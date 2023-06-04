Головин провёл свой самый результативный сезон во Франции

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», провёл свой самый результативный сезон за время участия в чемпионате Франции.

За сезон-2022/2023 Головин принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Помимо этого, Головин совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора.

Последним россиянином, набиравшим больше результативных баллов за сезон в топ-5 лиг, был Андрей Аршавин в составе «Арсенала» в сезоне-2010/2011.

Головин начал карьеру в молодёжном составе ЦСКА в сезоне-2013/2014, стал игроком «Монако» в 2018 году. За карьеру он сыграл в 252 матчах, забил 34 гола и отдал 36 голевых передач. Этот сезон стал для него самым результативным в плане забитых голов.