Головин провёл свой самый результативный сезон во Франции
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Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», провёл свой самый результативный сезон за время участия в чемпионате Франции.
За сезон-2022/2023 Головин принял участие в 34 матчах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Помимо этого, Головин совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора.
Последним россиянином, набиравшим больше результативных баллов за сезон в топ-5 лиг, был Андрей Аршавин в составе «Арсенала» в сезоне-2010/2011.
Головин начал карьеру в молодёжном составе ЦСКА в сезоне-2013/2014, стал игроком «Монако» в 2018 году. За карьеру он сыграл в 252 матчах, забил 34 гола и отдал 36 голевых передач. Этот сезон стал для него самым результативным в плане забитых голов.
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- 4 июня 2023
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