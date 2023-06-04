Виталий Дьяков: во время изоляции всем командам РПЛ надо брать пример с «Ростова»

Российский защитник Виталий Дьяков подвёл итоги чемпионата России нынешнего сезона.

«Закономерно, что ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. Армейцы в весенней части сезона были лучше спартаковцев. Команда Абаскаля хорошо играла и феерила на товарищеском турнире зимой, но во второй части сезона растеряла кучу очков с аутсайдерами. Да, «Спартак» победил в дерби с ЦСКА, но армейцы заслуженно заняли второе место.

В этом сезоне стоит отметить «Ростов». Команда Карпина, не имея иностранцев и играя россиянами и молодыми ребятами, прыгнула выше головы. Во время изоляции всем командам РПЛ надо брать пример с «Ростова»: то, что делает эта команда — показательно», — сказал Дьяков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.