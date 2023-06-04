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Карраскаль совершил больше всех обводок в РПЛ-2022/2023

Карраскаль совершил больше всех обводок в РПЛ-2022/2023
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Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль завершил сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте по числу успешных обводок. Об этом сообщает Opta Sports.

На счету игрока 63 обводки. На втором месте находится Бернард Бериша из «Ахмата», обыгравший соперников 54 раза. Третьим стал Олакунле Олусегун из «Краснодара» (47 обводок), четвёртым — зенитовец Малком (44), а пятым — игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (42).

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. На втором месте сезон завершил ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.

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