«Реал» может заплатить € 232 млн за Кейна

«Тоттенхэм» может запросить у мадридского «Реала» больше € 200 млн за своего форварда Гарри Кейна.
Сегодня, 4 июня, «Реал» официально объявил об уходе французского нападающего Карима Бензема из команды. Очевидно, что «сливочным» нужно найти замену своему уже ставшему легендарным форварду.
«Последнее время активно ходят слухи о том, что одной из наиболее приоритетных трансферных целей «Реала» является именно Кейн. И сейчас становится ясна приблизительная сумма возможного трансфера – более € 200 млн», – пишет The Independent.
Помимо «Реала», игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед», но президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не хочет отдавать игрока конкуренту в чемпионате.
За этот сезон Гарри Кейн поучаствовал в 38 матчах, забил 30 голов и отдал три голевые передачи.
- 4 июня 2023
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