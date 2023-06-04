«Реал» может заплатить € 232 млн за Кейна

«Тоттенхэм» может запросить у мадридского «Реала» больше € 200 млн за своего форварда Гарри Кейна.

Сегодня, 4 июня, «Реал» официально объявил об уходе французского нападающего Карима Бензема из команды. Очевидно, что «сливочным» нужно найти замену своему уже ставшему легендарным форварду.

«Последнее время активно ходят слухи о том, что одной из наиболее приоритетных трансферных целей «Реала» является именно Кейн. И сейчас становится ясна приблизительная сумма возможного трансфера – более € 200 млн», – пишет The Independent.

Помимо «Реала», игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед», но президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не хочет отдавать игрока конкуренту в чемпионате.

За этот сезон Гарри Кейн поучаствовал в 38 матчах, забил 30 голов и отдал три голевые передачи.