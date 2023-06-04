«ПСЖ» проведёт переговоры с Нагельсманом

Юлиан Нагельсман является приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера «ПСЖ». Об этом сообщает Footmercato.

Руководство «ПСЖ» скоро начнёт обсуждать с Нагельсманом, который может прийти на смену Кристофу Галтье, условия сотрудничества. Сообщается, что уже были проведены предварительные переговоры. В штаб Юлиана может войти Тьерри Анри. Однако Жозе Моуринью и Луис Энрике всё ещё остаются актуальными кандидатами на пост тренера парижан. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш изучает и другие варианты.

Ранее Нагельсман тренировал «Баварию», но по ходу сезона его сменил другой немецкий тренер Томас Тухель. Под руководством Нагельсмана «Бавария» обыграла «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.