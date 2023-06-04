Гришин: второе место ЦСКА в РПЛ можно считать первым. Если возьмут КР — сезон будет супер

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин оценил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для красно-синих. Армейцы стали вторыми. В матче заключительного тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1.

«Второе место ЦСКА можно считать первым. «Зенит» идёт вне конкуренции: у него очень сильные легионеры, с которыми тяжело бороться. Но, как мне кажется, в следующем сезоне ЦСКА надо составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ. Тем более если продолжат играть, как и в весенней части чемпионата.

Конечно, для болельщиков здорово, что в борьбе за второе место ЦСКА обошёл именно «Спартак». Но профессионалам важно, что заняли самое высокое место после «Зенита».

ЦСКА уже давно не завоёвывал медалей. При Федотове команда прогрессирует — мне это очень понравилось. А если в этом году клуб возьмёт и трофей Кубка России — сезон будет супер», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром» 11 июня.