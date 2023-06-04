Карпукас совершил больше всех отборов в РПЛ, значительно опередив конкурентов

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас завершил сезон Российской Премьер-Лиги на первом месте по количеству отборов. Об этом сообщает Opta Sports.

Игрок совершил 108 отборов за сезон. На втором месте по этому показателю оказался Даниил Денисов из «Спартака», совершивший 64 отбора. Третье место поделили зенитовцы Вильмар Барриос и Дуглас Сантос (62 отбора). У Гленна Бейла из «Крыльев Советов» и Ираклия Квеквескири из «Факела» по 61 отбору.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд. На втором месте сезон завершил ЦСКА, выигравший медали РПЛ впервые с 2018 года. У армейцев 58 очков. Третьим стал «Спартак», набравший 54 очка.