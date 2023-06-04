Месси поблагодарил Неймара за пожелание удачи

Аргентинский нападающий Лионель Месси поблагодарил Неймара в ответ на пожелание удачи на новом этапе карьеры.
«Спасибо, Ней! Как бы там ни было, нам нравилось снова играть вместе и делить жизненные радости и невзгоды. Желаю тебе всего наилучшего. Помимо того, что ты крутой футболист, ты ещё и хороший человек, и это главное. Я очень тебя люблю», – написал Месси на своей странице в соцсети через несколько минут после сообщения Неймара.
Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач. Накануне стало известно, что аргентинец покинет парижский клуб этим летом.
- 4 июня 2023
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:00