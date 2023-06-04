Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси поблагодарил Неймара за пожелание удачи

Месси поблагодарил Неймара за пожелание удачи
Комментарии

Аргентинский нападающий Лионель Месси поблагодарил Неймара в ответ на пожелание удачи на новом этапе карьеры.

«Спасибо, Ней! Как бы там ни было, нам нравилось снова играть вместе и делить жизненные радости и невзгоды. Желаю тебе всего наилучшего. Помимо того, что ты крутой футболист, ты ещё и хороший человек, и это главное. Я очень тебя люблю», – написал Месси на своей странице в соцсети через несколько минут после сообщения Неймара.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач. Накануне стало известно, что аргентинец покинет парижский клуб этим летом.

Материалы по теме
Неймар пожелал удачи Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023