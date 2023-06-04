Месси поблагодарил Неймара за пожелание удачи

Аргентинский нападающий Лионель Месси поблагодарил Неймара в ответ на пожелание удачи на новом этапе карьеры.

«Спасибо, Ней! Как бы там ни было, нам нравилось снова играть вместе и делить жизненные радости и невзгоды. Желаю тебе всего наилучшего. Помимо того, что ты крутой футболист, ты ещё и хороший человек, и это главное. Я очень тебя люблю», – написал Месси на своей странице в соцсети через несколько минут после сообщения Неймара.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач. Накануне стало известно, что аргентинец покинет парижский клуб этим летом.