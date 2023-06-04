Глебов: «Ростову» нужно обрастать мясом. В команде много молодых ребят

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о четвёртом месте в чемпионате России — 2022/2023, которое его команда заняла по итогам сезона.
«Четвёртое место для «Ростова» — намного выше ожиданий? Если смотреть на это спокойно, то мы забрались высоко. Но после игры с ЦСКА чувство такое — мы были близки к успеху, но не получилось. Ребята все расстроились, хотели лучше сыграть.
Нашей команде нужно обрастать мясом. В клубе много молодых ребят. Если продолжим так же усердно работать на сборах и тренировках — результаты будут намного лучше», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
В субботу, 3 июня, «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Подопечные Валерия Карпина финишировали на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 53 очка.
Ранее стало известно о продлении сотрудничества «Ростова» с Глебовым.
- 4 июня 2023
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