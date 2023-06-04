Будущее Кузьмичёва и Морозова в «Локомотиве» решится после первого летнего сбора
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«Локомотив» примет решение по будущему защитников Ивана Кузьмичёва и Евгения Морозова по итогам первого предсезонного сбора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Если игроки не убедят в своей состоятельности тренерский штаб, то с большой долей вероятности покинут команду летом.
«Локомотив» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 45 очков.
22-летний Иван Кузьмичёв в завершившемся сезоне РПЛ провёл 20 матчей за железнодорожников (18 – в стартовом составе) и не отметился результативными действиями. Евгений Морозов выступал за воронежский «Факел» по договору аренды, проведя 25 матчей в чемпионате России (все – в основе) и забив два гола.
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