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Будущее Кузьмичёва и Морозова в «Локомотиве» решится после первого летнего сбора

Будущее Кузьмичёва и Морозова в «Локомотиве» решится после первого летнего сбора
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«Локомотив» примет решение по будущему защитников Ивана Кузьмичёва и Евгения Морозова по итогам первого предсезонного сбора. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если игроки не убедят в своей состоятельности тренерский штаб, то с большой долей вероятности покинут команду летом.

«Локомотив» завершил сезон в Российской Премьер-Лиге на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 45 очков.

22-летний Иван Кузьмичёв в завершившемся сезоне РПЛ провёл 20 матчей за железнодорожников (18 – в стартовом составе) и не отметился результативными действиями. Евгений Морозов выступал за воронежский «Факел» по договору аренды, проведя 25 матчей в чемпионате России (все – в основе) и забив два гола.

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