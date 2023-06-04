Непомнящий: я не в восторге от работы Абаскаля. Мне трудно понимать его действия

Известный российский специалист Валерий Непомнящий раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением. «Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину.

Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье — не самый позитивный фактор. Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата», — сказал Непомнящий в интервью «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» по итогам сезона-2022/2023 занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах.