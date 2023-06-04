Непомнящий: я не в восторге от работы Абаскаля. Мне трудно понимать его действия
Поделиться
Известный российский специалист Валерий Непомнящий раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением. «Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину.
Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье — не самый позитивный фактор. Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата», — сказал Непомнящий в интервью «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» по итогам сезона-2022/2023 занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка в 30 матчах.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:29
-
15:20
-
15:18
Партнерский контент