«Урал» продлил контракт с Андреем Егорычевым

«Урал» продлил соглашение с полузащитником Андреем Егорычевым. По новому договору футболист будет выступать за оранжево-чёрных до 2025 года.

«Урал» финишировал на 11-м месте в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. 30-летний Андрей Егорычев провёл 21 матч (20 – в основе), в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Также в активе полузащитника 11 матчей в Кубке России, в которых Егорычев забил один гол и отдал две голевые передачи.

Воспитанник воронежского футбола Егорычев перешёл в «Урал» в декабре 2017 года, в общей сложности проведя за команду из Екатеринбурга 126 матчей. Дебютный гол игрока в домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Рубином», забитый на 12-й секунде встречи, стал повторением рекорда клуба.