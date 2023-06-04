Источник: защитник «Зенита» Адамов может уйти в аренду в клуб РПЛ

Защитник Арсен Адамов может покинуть «Зенит», в его услугах заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболиста могут отдать в аренду – к нему проявляют интерес клубы топ-5 Российской Премьер-Лиги. Адамов готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Вопрос об уходе Адамова поднимался ещё зимой, но тогда «Зенит» не отпустил футболиста.

Сейчас в клубе также возникают сомнения в целесообразности такого шага, так как главный тренер Сергей Семак не хотел бы лишиться игрока ротации.

В сезоне-2022/2023 Адамов провёл девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги. Из них игрок всего лишь раз выходил на поле в стартовом составе – в игре с «Сочи» в предпоследнем туре чемпионата.