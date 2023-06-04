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Игрок «Торпедо» Енин: во втором тайме с «Локо» команда просто встала и перестала играть

Игрок «Торпедо» Енин: во втором тайме с «Локо» команда просто встала и перестала играть
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Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал исход матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Первый тайм отыграли хорошо — были моменты. А во втором произошло то же самое, что и в матче с «Оренбургом»: команда просто встала и перестала играть. В перерыве установка не менялась: тренер сказал, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме: чтобы мы агрессивнее прессинговали и не давали сопернику разыгрывать мяч.

После того как Егор Бабурин взял пенальти, команда встрепенулась: мы почувствовали, что можем перевернуть игру. Практически сразу после этого забили гол, потом был ещё один опасный подход. Но потом совершили глупую ошибку и получили третий мяч», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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