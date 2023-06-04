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Динияр Билялетдинов: приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи

Динияр Билялетдинов: приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Серии А.

«Если Хвичу признали лучшим — значит, он это заслужил. «Наполи» стал чемпионом, а это важный фактор. Приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи. Он молодец, пускай продолжает работать.

Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне? Вполне возможно. Ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча за «Наполи» в чемпионате Италии, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о признании Кварацхелии лучшим футболистом Серии А – 2022/2023.

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