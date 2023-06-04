Динияр Билялетдинов: приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Серии А.
«Если Хвичу признали лучшим — значит, он это заслужил. «Наполи» стал чемпионом, а это важный фактор. Приз лучшему игроку Серии А — это аванс для Хвичи. Он молодец, пускай продолжает работать.
Будет ли Хвиче сложнее в следующем сезоне? Вполне возможно. Ему надо искать в себе какие-то другие качества, чтобы разнообразить игру», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча за «Наполи» в чемпионате Италии, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о признании Кварацхелии лучшим футболистом Серии А – 2022/2023.
- 4 июня 2023
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00