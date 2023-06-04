Источник: игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзовые медали РПЛ

Футболисты «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзовые медали по итогам чемпионата России — 2022/2023, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе не предусмотрены премии за третье место по итогам сезона, поэтому дополнительных призовых футболисты не получат.

В последнем туре «Спартак» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Таким образом, московская команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Красно-белые отстали на четыре очка от ЦСКА и на 16 — от «Зенита».