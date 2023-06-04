В символическую сборную Лиги Европы от УЕФА вошли по четыре игрока от участников финала

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы. В неё вошли по четыре представителя от команд-участников финального матча между «Ромой» и «Севильей». Также эксперты организации выделили форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, нападающего бельгийского «Юниона» Виктора Бонифасе и защитника «Байера» Жонатана Та.

Полностью сборная Лиги Европы выглядит так:

Яссин Боно («Севилья») – Маркос Акунья («Севилья»), Крис Смоллинг («Рома»), Жонатан Та («Байер»), Хесус Навас («Севилья») – Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Неманья Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья») – Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Пауло Дибала («Рома»).

Фото: УЕФА

Напомним, «Севилья» переиграла «Рому» в финальном матче турнира в серии пенальти. Основное время завершилось с ничейным счётом 1:1.