В символическую сборную Лиги Европы от УЕФА вошли по четыре игрока от участников финала

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы. В неё вошли по четыре представителя от команд-участников финального матча между «Ромой» и «Севильей». Также эксперты организации выделили форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, нападающего бельгийского «Юниона» Виктора Бонифасе и защитника «Байера» Жонатана Та.
Полностью сборная Лиги Европы выглядит так:
Яссин Боно («Севилья») – Маркос Акунья («Севилья»), Крис Смоллинг («Рома»), Жонатан Та («Байер»), Хесус Навас («Севилья») – Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Неманья Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья») – Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Пауло Дибала («Рома»).
Фото: УЕФА
Напомним, «Севилья» переиграла «Рому» в финальном матче турнира в серии пенальти. Основное время завершилось с ничейным счётом 1:1.
- 4 июня 2023
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