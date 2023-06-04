Вячеслав Чанов: учитывая создавшуюся обстановку, второе место — хороший результат для ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА и тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов назвал хорошим результатом второе место армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Учитывая создавшуюся обстановку, можно сказать, что второе место — хороший результат для ЦСКА. Понятно, что в том клубе всегда цель — первое место, но впереди ещё Кубок, поболеем за них и там. Если всё сложится удачно, то можно будет сказать, что сезон прошёл здорово», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА в завершившемся сезоне-2022/2023 занял второе место, набрав 58 очков. Первым стал «Зенит», у которого в активе 70 турнирных баллов. «Спартак» — третий, у красно-белых 54 очка в копилке.