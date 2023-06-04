Азар, Йович и Вудгейт — в топ-3 худших трансферов «Реала» по версии Goal

Goal составил рейтинг худших трансферов в истории мадридского «Реала», Эден Азар занял первое место.

За четыре сезона в мадридском клубе бельгийский полузащитник провёл 76 матчей. Этим летом он покидает «Реал» на правах свободного агента.

Список худших трансферов мадридцев в истории выглядит следующим образом:

1. Эден Азар – € 120 млн

2. Лука Йович – € 66 млн

3. Джонатан Вудгейт – € 18,3 млн

4. Кака – € 65 млн

5. Элвир Бальич – € 26 млн

6. Хамес Родригес – € 80 млн

7. Николя Анелька – € 34,5 млн

8. Вальтер Самуэль – € 25 млн

9. Роберт Просинечки – € 15 млн

10. Рейниер – € 30 млн

11. Педро Леон – € 10 млн

12. Хавьер Савиола – бесплатно

13. Антонио Кассано – € 5 млн

14. Ройстон Дренте – € 14 млн

15. Жюльен Фобер – аренда

16. Данило – € 31,5 млн