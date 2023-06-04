Азар, Йович и Вудгейт — в топ-3 худших трансферов «Реала» по версии Goal
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Goal составил рейтинг худших трансферов в истории мадридского «Реала», Эден Азар занял первое место.
За четыре сезона в мадридском клубе бельгийский полузащитник провёл 76 матчей. Этим летом он покидает «Реал» на правах свободного агента.
Список худших трансферов мадридцев в истории выглядит следующим образом:
1. Эден Азар – € 120 млн
2. Лука Йович – € 66 млн
3. Джонатан Вудгейт – € 18,3 млн
4. Кака – € 65 млн
5. Элвир Бальич – € 26 млн
6. Хамес Родригес – € 80 млн
7. Николя Анелька – € 34,5 млн
8. Вальтер Самуэль – € 25 млн
9. Роберт Просинечки – € 15 млн
10. Рейниер – € 30 млн
11. Педро Леон – € 10 млн
12. Хавьер Савиола – бесплатно
13. Антонио Кассано – € 5 млн
14. Ройстон Дренте – € 14 млн
15. Жюльен Фобер – аренда
16. Данило – € 31,5 млн
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