Барбоза: Семак — лучший тренер России. С «Зенитом» всегда тяжело играть

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о лучшем тренере Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. По мнению специалиста, это Сергей Семак, возглавляющий питерский «Зенит».
«Лучший тренер сезона? Думаю, это Сергей Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. С «Зенитом» всегда тяжело играть. И это не только заслуга футболистов, но и в частности тренера. Нелегко так долго быть на высоте, но он успешно справляется с подобной задачей», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
Напомним, 47-летний Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. За пять сезонов под его руководством петербуржская команда завоевала пять чемпионских титулов, а также выиграла три Суперкубка и один Кубок России. Предыдущим местом работы Семака была «Уфа».
- 4 июня 2023
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