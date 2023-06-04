Дмитрий Карсаков: приятно, что в борьбе за серебро ЦСКА обошёл именно «Спартак»

Бывший игрока ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался об итогах завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги — 2022/2023, в котором красно-синие заняли второе место.
«Я два месяца назад сказал, что ЦСКА будет на втором месте в чемпионате. Мне всё было ясно. Конечно, приятно, что в борьбе за серебро обошли именно «Спартак». Но у них тоже был шанс занять второе место — сами виноваты.
В этом году ЦСКА исполнилось сто лет. Была надежда, что ребята не подведут в такую знаменательную дату — молодцы. Сейчас волнительно за Кубок России. Матч с «Краснодаром» будет тяжёлый, но надеемся на победу», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Чемпионом России по итогам сезона-2022/2023 стал «Зенит». ЦСКА занял второе место, третий — «Спартак».
- 4 июня 2023
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