«Манчестер Юнайтед» сделает «Челси» первое предложение по Маунту в размере € 58 млн

«Манчестер Юнайтед» сделает «Челси» первое предложение по полузащитнику лондонцев Мэйсону Маунту в размере € 58 млн, сообщает The Telegraph.
По информации источника, манкунианцы не испытают трудностей при согласовании личных условий контракта с 24-летним хавбеком. Единственный возможный камень преткновения — окончательная сумма компенсации.
Сообщается, что в дополнение к Маунту «красные дьяволы» также намерены подписать ещё одного полузащитника, а также форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
В текущем сезоне на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «красными дьяволами» и Маунтом по поводу ключевых условий контракта.
- 4 июня 2023
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