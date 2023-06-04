Саудовский «Аль-Иттихад» начал переговоры с Канте

Футбольный клуб «Аль-Иттихад» начал переговоры о контракте с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте, сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По информации источника, представители саудовского клуба в ближайшее время прилетят в Лондон для согласования ключевых условий контракта с агентами Канте.

Сообщается, что после подписания форварда «Реала» Карима Бензема клуб из Саудовской Аравии намерен продолжить активную трансферную политику, нацеленную на подписание звёзд мирового футбола.

В сезоне-2022/2023 на счету Канте девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Французский хавбек пропустил практически все игры своей команды из-за травмы задней поверхности бедра.

Контракт игрока с лондонским клубом заканчивается в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» не форсирует продление контракта с 32-летним полузащитником.