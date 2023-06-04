Хесус Навас признан лучшим игроком Лиги Европы

37-летнего капитана «Севильи» Хесуса Наваса признали лучшим игроком Лиги Европы сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба УЕФА.

В среду, 31 мая, «Севилья» завершила потрясающий сезон, выиграв Лигу Европы в рекордный седьмой раз после победы в финальном матче с «Ромой» в Будапеште. На пути к трофею «нервионцы», помимо прочих, победили «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Навас вместе с тремя партнёрами по команде, Яссином Боно, Маркосом Акуньей и Иваном Ракитичем, вошёл в символическую сборную турнира. Правый защитник принял участие в девяти матчах Лиги Европы, в которых отметился одной результативной передачей.

Навас выиграл Лигу Европы с «Севильей» в четвёртый раз за карьеру (2006, 2007, 2020, 2023).