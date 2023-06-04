ЦСКА обыграл «Динамо» в матче женской Суперлиги и сократил отставание от «Зенита»

В матче 12-го тура женской Суперлиги ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1 и сократил отставание от «Зенита» до одного очка.

Счёт в матче открыла футболистка ЦСКА Невена Дамьянович, реализовав пенальти на 32-й минуте встречи. В середине второго тайма Ксения Коваленко удвоила преимущество своей команды, ассистировала ей Габриэль Абуди Онгене.

На 77-й минуте «Динамо» отыграло один гол усилиями Галины Гейбиевой — 2:1. С таким счётом команды и завершили встречу.

Благодаря этой победе женская команда ЦСКА сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. Сейчас у красно-синих в активе 33 набранных очка, у сине-бело-голубых — 34. Занимающий третье место «Локомотив» имеет на своём счету 28 очков.