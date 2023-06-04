ЦСКА обыграл «Динамо» в матче женской Суперлиги и сократил отставание от «Зенита»
Поделиться
В матче 12-го тура женской Суперлиги ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1 и сократил отставание от «Зенита» до одного очка.
Счёт в матче открыла футболистка ЦСКА Невена Дамьянович, реализовав пенальти на 32-й минуте встречи. В середине второго тайма Ксения Коваленко удвоила преимущество своей команды, ассистировала ей Габриэль Абуди Онгене.
На 77-й минуте «Динамо» отыграло один гол усилиями Галины Гейбиевой — 2:1. С таким счётом команды и завершили встречу.
Благодаря этой победе женская команда ЦСКА сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. Сейчас у красно-синих в активе 33 набранных очка, у сине-бело-голубых — 34. Занимающий третье место «Локомотив» имеет на своём счету 28 очков.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
Партнерский контент