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«Выбрались из ямы». Ольга Смородская подвела итоги сезона для «Локомотива»

«Выбрались из ямы». Ольга Смородская подвела итоги сезона для «Локомотива»
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление железнодорожников в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Как бы я охарактеризовала сезон «Локомотива»? Они всё-таки выбрались из ямы — это всегда трудно сделать. Я желаю «Локомотиву» удачи и поступательных движений вверх», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 матчах. Отметим, что после зимней паузы железнодорожники выиграли десять из 13 матчей РПЛ, допустив всего одно поражение и набрав 32 очка. Это лучший показатель в Премьер-Лиге за этот период. Первую часть сезона железнодорожники завершили на 14-м месте.

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