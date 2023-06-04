Павел Маслов: тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги выступления команды в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака». Скорее, удовлетворительный результат, потому что до последнего претендовали на второе место. Наше желание — побеждать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» финишировал на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Отставание от ЦСКА, который занял второе место, составило четыре очка, от «Зенита», завоевавшего чемпионский титул, – 16 очков.
23-летний Павел Маслов провёл 19 матчей в чемпионате, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.
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