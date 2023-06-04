Футболистка «Динамо» рассмеялась во время интервью и ушла от журналиста

Футболистка московского «Динамо» Галина Гейбиева рассмеялась в ответ на вопрос журналиста о ходе игры 12-го тура женской Суперлиги с ЦСКА (1:2).
В прошедшем сегодня, 4 июня, матче 12-го тура Суперлиги «Динамо» уступило ЦСКА со счётом 1:2. Гейбиева забила единственный гол своей команды, отличившись через шесть минут после выхода на поле со скамейки запасных и через восемь минут после второго пропущенного гола.
По завершении матча у футболистки «Динамо» спросили, почему бело-голубым не удалось развить успех после забитого мяча. В ответ Гейбиева рассмеялась, сказав: «Сейчас, подождите секунду», и ушла.
Для 21-летней Галины мяч в ворота ЦСКА стал первым в этом сезоне женской Суперлиги. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков по итогам 12 матчей.
- 4 июня 2023
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:41
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57