Футболистка «Динамо» рассмеялась во время интервью и ушла от журналиста

Футболистка московского «Динамо» Галина Гейбиева рассмеялась в ответ на вопрос журналиста о ходе игры 12-го тура женской Суперлиги с ЦСКА (1:2).

В прошедшем сегодня, 4 июня, матче 12-го тура Суперлиги «Динамо» уступило ЦСКА со счётом 1:2. Гейбиева забила единственный гол своей команды, отличившись через шесть минут после выхода на поле со скамейки запасных и через восемь минут после второго пропущенного гола.

По завершении матча у футболистки «Динамо» спросили, почему бело-голубым не удалось развить успех после забитого мяча. В ответ Гейбиева рассмеялась, сказав: «Сейчас, подождите секунду», и ушла.

Для 21-летней Галины мяч в ворота ЦСКА стал первым в этом сезоне женской Суперлиги. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков по итогам 12 матчей.