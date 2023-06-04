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Ольга Бузова: у меня большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа

Ольга Бузова: у меня большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что её футбольная карьера лучше, чем у её бывшего мужа, экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

«Сегодня на премии РПЛ я встретила много друзей-футболистов. Много давних друзей из футбола. У меня, кстати, большая футбольная карьера. Лучше, чем у моего бывшего мужа. Мои интимные фотографии тоже сливались, как и фото Дзюбы. Честно признаюсь — я ни разу не смотрела. Вообще», — передаёт слова Бузовой корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в зарегистрированном браке в период с 2012 по 2016 год. Бывший полузащитник железнодорожников становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги. Трижды Тарасов выигрывал Кубок России.

Последним профессиональным клубом в карьере Тарасова на данный момент является «Велес», занявший 15-е место в Первой лиге по итогам сезона-2022/2023.

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