«Реал» Мадрид — «Атлетик» Б: после первого тайма счёт не открыт

В матче 38-го тура испанской Примеры встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первой половине встречи команды не смогли забить ни одного гола — 0:0.
В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 77 очков за 37 матчей. «Атлетик» находится на восьмой строчке, заработав 50 очков. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).
- 4 июня 2023
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