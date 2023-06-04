Гвардиола: Гюндоган провёл великолепный сезон. Мы работаем над его продлением

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган продолжит выступать за его команду.
«Он понимает, о чём я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает: мы соседи, живём рядом. Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.
Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор клуба Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провёл великолепный сезон», – приводит слова Гвардиолы ESPN.
Напомним, в финале Кубка Англии, который состоялся в субботу, 3 июня, немецкий полузащитник «горожан» сделал дубль, который помог его команде одолеть «Манчестер Юнайтед» (2:1).
В текущем сезоне на счету Гюндогана 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 4 июня 2023
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