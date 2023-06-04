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Владимир Габулов: Акинфеев — лучший вратарь сезона в РПЛ

Владимир Габулов: Акинфеев — лучший вратарь сезона в РПЛ
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Бывший голкипер ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов отметил вклад вратаря Игоря Акинфеева в завоевание армейцами серебряных медалей Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Лучший вратарь сезона? Акинфеев. Он стабильнее всех других голкиперов провёл чемпионат. Второе место ЦСКА — это и его заслуга», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

37-летний Игорь Акинфеев провёл 29 матчей в чемпионате России, пропустив в них 27 голов, меньше в РПЛ пропустил только «Зенит» (20). В активе Акинфеева 45 сейвов и даже один голевой пас.

ЦСКА занял итоговое второе место в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Отставание от «Зенита» составило 12 очков.

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