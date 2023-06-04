Спортдиректор «Оренбурга» не исключил возможный переход Эктова в «Краснодар»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Александр Эктов может стать игроком «Краснодара».

«Эктов может перейти в «Краснодар»? Ну да, возможно», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что 27-летний полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов планирует продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации издания, в ближайшее время игрок должен подписать долгосрочный контракт с клубом.

Эктов перешёл в «Оренбург» в августе 2020 года из «Шинника», действующее соглашение хавбека с клубом истекает 30 июня.

В завершившемся сезоне Александр Эктов провёл 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив три гола и отдав две голевые передачи.