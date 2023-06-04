Защитник «Крыльев» Горшков: перед «Спартаком» нам показали ролик — прям до мурашек и слёз

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как команда Игоря Осинькина готовилась к матчу 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Неправда, что у нас не было выходных после Воронежа — были. Хотели закрыть на базе, но не стали — отпустили к семьям. Мы все раскрепостились, отдохнули и выдохнули. В итоге хорошо подготовились к «Спартаку», был отличный план на игру.
Мы знали, что у нас будут моменты. Должны были победить за счёт страсти, желания и болельщиков. Плюс нам показали мотивационный проморолик перед игрой — прям до мурашек.
Что за ролик? Клуб сделал ролик по ключевым моментам сезона. Можно сказать, что до мурашек и слёз. Мы выходили максимально заряженными — не имели права не выиграть с такой поддержкой», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 июня 2023
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